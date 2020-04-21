حساب المواطن يدعو المستفيدين لإثبات الاستقلالية

يعد موقع حساب المواطن في المملكة العربية السعودية من أهم المواقع التي يتبعها المواطن السعودي لمعرفة حساباتهم المصرفية ومشاهدة تفاصيل طلباتهم عبر تطبيق خاص بالهواتف الذكية.

إرفاق اثبات الاستقلالية في حساب المواطن

وأكد حساب المواطن على أهمية إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية للمنتسب في البرنامج كفرد مستقل، حسب الضوابط لصرف الدعم المقرر للمستفيدين من البرنامج.

وقال حساب المواطن: "بناءً على الضوابط الصادرة مؤخرًا يتوجب عليك إثبات استقلاليتك قبل تاريخ 10 يونيو 2020 حتى لا تتأثر أهليتك؛ وذلك من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم إدارة المرفقات وإرفاق المستندات المطلوبة".

وتابع حساب المواطن: "يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة".

تعديل ضوابط الدعم في حساب المواطن

تجدر الاشارة إلى أن برنامج حساب المواطن بدأ في الآونة الأخيرة في تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، بالإضافة إلى تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد، والعمل على تحديد الحد الأقصى للاستحقاق للمستفيدين من البرنامج.

تعليق استقبال طلبات جديدة من خلال حساب المواطن

وتشمل التعديلات الجديدة على تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وأوضح حساب المواطن، ان ذلك يتضمن المتقدمين قبل ذلك التاريخ، إضافة إلى من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم تتم دراسة أهليته.

ووفق حساب المواطن يستثنى إضافة تابعين للمستفيدين الآليين حتى تتم مراجعة الضوابط في المستقبل، فيما لم يحدد حساب المواطن الموعد بالتحديد.

على الصعيد ذاته، قال برنامج حساب المواطن إنه سيضم ويسجل جميع الحالات المسجلة، مبينا أنه تم دراسة أهليتها حتى دفعة شهر مارس، فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقة في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م، مما وفر الفرصة للمواطن السعودي الاستفادة من خدمات البرنامج.

إلزام المستقلين بإثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن

إضافة إلى التعديلات الجديدة، ألزمت الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد يبلغ عمره 18 فما فوق، لان البرنامج يهدف إلى دعم الأسرة التي تشترك في استهلاك الطاقة.

وبيّن حساب المواطن، وجود فئات معينة من الأفراد المسجلين في بند المستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق، لأنهم يسكنون مع أسرهم، داعيًا المستقلين إلى تحميل المستندات من "عقد إيجار موحد من منصة إيجار، وصك ملكية السكن، ومشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، معتبرة ذلك من شروط استمرار الدعم.

مهلة شهرين للتعديل وإضافة البيانات والمستندات في حساب المواطن

وأُعطي برنامج حساب المواطن، المستفيدين المستقلين مدة زمنية قدرها شهرين للقيام تعديل وإضافة المستندات المطلوبة حتى تستمر عملية الاستفادة من برنامج حساب المواطن .

ما هو حساب المواطن السعودي؟

حساب المواطن عبارة برنامج حكومي سعودي يهدف لتخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والمتوسطة، كما يقوم برنامج حساب المواطن في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمستفيدين للتأكد من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات للحصول على الدعم.

وأطلق برنامج حساب المواطن في شهر مارس سنة 2019، تطبيقًا إلكترونيًا للأجهزة الذكية، بهد تسهيل مهام المواطنين في معرفة تفاصيل بياناتهم وتعديلها والتحقق الأهلية والاعتراض