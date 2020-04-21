الكشف عن ملابسات سرقة محل تجاري في طولكرم

أفادت شرطة طولكرم، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن ملابسات سرقة محل تجاري في طولكرم.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي، أنها قبضت على شخصين مشتبه بهما، بعد أن تقدم مواطنا تقدم بشكوى حول قيام مجهولين بالدخول إلى محله في طولكرم، والعبث والتفتيش فيه وسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 7 آلاف شيقل، بعد خلع الجارور، وسرقة سجائر بقيمة 5 آلاف شيقل.

وأضافت الشرطة، المباحث العامة قامت بالبحث والتحري وجمع البيانات، وتم الاشتباه بشخصين من مدينة طولكرم، وبإحضارهما وسماع أقوالهما، اعترفا بما نسب إليهما، مؤكدة أنه تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الأجراء القانوني.