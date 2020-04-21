ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الكشف عن ملابسات سرقة محل تجاري في طولكرم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:40 - 21 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
جوال
مشاركة

أفادت شرطة طولكرم، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن ملابسات سرقة محل تجاري في طولكرم.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي، أنها قبضت على شخصين مشتبه بهما، بعد أن تقدم مواطنا تقدم بشكوى حول قيام مجهولين بالدخول إلى محله في طولكرم، والعبث والتفتيش فيه وسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 7 آلاف شيقل، بعد خلع الجارور، وسرقة سجائر بقيمة 5 آلاف شيقل.

وأضافت الشرطة، المباحث العامة قامت بالبحث والتحري وجمع البيانات، وتم الاشتباه بشخصين من مدينة طولكرم، وبإحضارهما وسماع أقوالهما، اعترفا بما نسب إليهما، مؤكدة أنه تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الأجراء القانوني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات