ضبط تاجر في نابلس يبيع سلع منتهية الصلاحية وإحالته للنيابة

أفادت دائرة حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد الوطني أحالت تاجراً للنيابة العامة عقب ضبط سلع منتهية الصلاحية داخل محله التجاري في نابلس.

وأشار مدير الدائرة فهد درويش، إلى أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الضابطة الجمركية وصحة البيئة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد ضبط الطواقم السلع المنتهية الصلاحية.

وأوضح أن عملية الاحالة تمت بعد عملية رصد وتحري لشكوى وردت من قبل أحد المواطنين حول وجود مواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري.

ولفت درويش، انه على اثر ذلك ضبطت طواقم الاقتصاد نحو طن من السلع المنتهية الصلاحية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحقه أصولًا.