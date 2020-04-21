لأول مرة.. إطلاق خدمة المرور الإلكتروني على حواجز "المحبة" في رام الله

أطلقت ليلى غنّام، محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، خدمة المرور الإلكتروني على حواجز "المحبة" في المحافظة، حيث تهدف هذه الخدمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن تزامنًا مع حالة الطوارئ في مواجهة انتشار كورونا.

اطلاق خدمة المرور الالكتروني على حواجز المحبة

وقالت محافظ رام الله، خلال إطلاق الخدمة، مع حضور الهيئة الأمنية للمحافظة على حاجز "السيتي إن"، إنها ستعمل بناء على بيانات محددة سيتم تحميلها من خلال تطبيق إلكتروني.

وأشارت غنام إلى أنه سيتم توزيع خدمة المرور الالكتروني على كافة الحواجز، مبينة أن الخدمة تجريبية.

وأوضحت أن خدمة المرور الإلكتروني، سيتم تقييمها وتطويرها وفقاً للحاجة، والاستفادة من قاعدة البيانات التي سيتم جمعها، لافتة أن التطبيق سيشمل على قاعدة بيانات تشمل أسماء الحاصلين على تصاريح المرور، وأسماء المحجورين، وكذلك سيتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على التصاريح.

فكرة خدمة المرور الالكتروني

وتابعت غنّام: "فكرة الخدمة كانت متبلورة منذ البداية، وعندما جاء الصحفي سامر نزال بمبادرة مشابهة دعمناها، وبدأنا العمل على تطويرها من خلاله، ونحن اليوم نطلقها على الأرض، نظراً للظروف الراهنة وضمانا لسلامة المواطنين وعناصر أجهزة الأمن وصحتهم".