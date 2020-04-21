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مصر: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 3333 و 250 حالة و فاة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:46 - 21 ابريل 2020
كورونا في مصر الشقيقة كورونا في مصر الشقيقة
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر الى 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، بالاضافة الى 250 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

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