امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في مكة المكرمة

يطل علينا شهر رمضان المبارك يوم الجمعة المقبل 21/4/2020، حيث يبحث الناس على امساكية شهر رمضان 2020، لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة، إلى جانب الحصول على موعد ساعة الافطار وموعد ساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام.

امساكية شهر رمضان المبارك 2020

سنرفق إليكم في هذه المقال امساكية شهر رمضان في مكة المكرمة، والتي من المقرر تجديد تعليق الصلاة في مكة المكرمة في شهر رمضان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق ما أعلنت عنه السلطات السعودية. للحد من انتشار الوباء.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الجمعة 1 24 أبريل 4:24 4:34 5:54 12:19 3:42 6:44 8:44 السبت 2 25 4:23 4:33 5:54 12:19 3:41 6:44 8:44 الاحد 3 26 4:23 4:33 5:53 12:18 3:41 6:44 8:44 الاثنين 4 27 4:22 4:32 5:52 12:18 3:40 6:45 8:45 الثلاثاء 5 28 4:21 4:31 5:52 12:18 3:40 6:45 8:45 الاربعاء 6 29 4:20 4:30 5:51 12:18 3:40 6:45 8:45 الخميس 7 30 4:19 4:29 5:50 12:18 3:39 6:46 8:46 الجمعة 8 1 مايو 4:18 4:28 5:50 12:18 3:39 6:46 8:46 السبت 9 2 4:18 4:28 5:49 12:18 3:39 6:47 8:47 الاحد 10 3 4:17 4:27 5:48 12:18 3:38 6:47 8:47 الاثنين 11 4 4:16 4:26 5:48 12:17 3:38 6:47 8:47 الثلاثاء 12 5 4:15 4:25 5:47 12:17 3:38 6:48 8:48 الاربعاء 13 6 4:14 4:24 5:47 12:17 3:37 6:48 8:48 الخميس 14 7 4:14 4:24 5:46 12:17 3:37 6:49 8:49 الجمعة 15 8 4:13 4:23 5:46 12:17 3:37 6:49 8:49 السبت 16 9 4:12 4:22 5:45 12:17 3:36 6:50 8:50 الاحد 17 10 4:12 4:22 5:45 12:17 3:36 6:50 8:50 الاثنين 18 11 4:11 4:21 5:44 12:17 3:36 6:50 8:50 الثلاثاء 19 12 4:10 4:20 5:44 12:17 3:35 6:51 8:51 الاربعاء 20 13 4:10 4:20 5:43 12:17 3:35 6:51 8:51 الخميس 21 14 4:09 4:19 5:43 12:17 3:35 6:52 8:52 الجمعة 22 15 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:52 8:52 السبت 23 16 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:53 8:53 الاحد 24 17 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53 الاثنين 25 18 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53 الثلاثاء 26 19 4:06 4:16 5:41 12:17 3:34 6:54 8:54 الاربعاء 27 20 4:06 4:16 5:40 12:17 3:33 6:54 8:54 الخميس 28 21 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الجمعة 29 22 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 السبت 30 23 4:04 4:14 5:40 12:18 3:33 6:56 8:56

أرفقنا إليكم إمساكية شهر رمضان المبارك 2020 في مكة المكرمة، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، للتعرف على مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور.