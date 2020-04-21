3 أشقاء من عائلة أبو حميد يدخلون عامهم الـ19 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، الثلاثاء، أن 3 أسرى أشقاء من عائلة أبو حميد دخلوا اليوم ويوم غد، عامهم الـ(19) داخل سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسرى هم: ناصر ونصر، وشريف أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، مشيرًا إلى أنهم 5 أشقاء يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد في معتقلات الاحتلال.

وقال النادي، إن الأسير ناصر (48 عاماً) قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الـ(31) عاماً، وذلك منذ أن تعرض للاعتقال للمرة الأولى، وكان يبلغ من العمر (13 عاماً)، وكذلك شقيقه نصر (46 عاماً) الذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة (28) عاماً، وذلك منذ أن كان طفلاً، وشريف (44 عاماً) والذي تعرض للاعتقال منذ أن كان يبلغ من العمر (14 عاماً)، حيث قضى في حينها وقبل اعتقاله الأخير عام 2002، تسع سنوات.

وتابع: "أن الأسير ناصر، المحكوم بالسّجن لسبع مؤبدات و(50) عاماً، تعرض لمحاولات اغتيال عديدة، وعانى من إصابات بليغة خلال عملية اعتقاله عام 2002، ومكث في المستشفى عدة شهور، وما يزال يُعاني من مشاكل صحية جرّاء الإصابات التي تعرض له"ا.

وأردف البيان: "أما شقيقه الأسير نصر فهو محكوم بالسّجن لخمس مؤبدات، وقد تعرض لعمليات اعتقال منذ طفولته، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، أحدهم معتقل في سجون الاحتلال وهو رائد الذي اعتقل قبل قرابة العشرة شهور، وخلال عام 2019، رُزق الأسير نصر بطفل عبر النطف المهربة أسماه (يمان)، فيما يقضي شريف حُكماً بالسّجن المؤبد لأربع مرات".

يشار إلى أن الأسرى الأشقاء يوجد لهم شقيقان آخران يقضيان أحكاماً بالسّجن المؤبد وشقيق آخر شهيد وهم: محمد (37 عاماً) المحكوم بالسّجن المؤبد مرتين و(30) عاماً، وإسلام (34 عاماً) والمعتقل منذ عام 2018، والمحكوم بالسجن المؤبد و8 سنوات والذي قضى سابقاً قبل اعتقاله عام 2018، خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وشقيق آخر شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد الذي استشهد عام 1994.

واعتقل الاحتلال على مدار العقود الماضية جميع أبناء عائلة أبو حميد بالإضافة إلى والدهم، وهدمت منزلهم خمس مرات، كان آخرها عام 2019، وحرم الاحتلال والدتهم من زيارتهم لسنوات، بينها مدة 7 سنوات متتالية.