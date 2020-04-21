السعودية تقرر تعليق الصلوات الخمس و التراويح في الحرمين بسبب كورونا

أعلنت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان الكريم، لوقف انتشار فيروس "كورونا".

ونقلت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس قوله: "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

و كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت تسجيل 1122 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10484.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 6 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 103.