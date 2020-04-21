الجهاد الاسلامي: تشكيل حكومة الاحتلال المركبة تمثل تحدياً جديداً أمام شعبنا

اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين إعلان تشكيل حكومة الاحتلال المركبة مع تجاوز التعقيدات الصهيونية الداخلية يمثل تحديا جديدا أمام شعبنا.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها مصعب البريم: "إن المقاومة الفلسطينية تعيش حالة من النضال المستمر والاشتباك المتعدد الاشكال ميدانيا وسياسيا في مواجهة المشروع الصهيوني بكل افرازاته وتعاقب قادته"..

و أكد البريم أن الخيار الوطني لمواجهة الإرهاب الصهيوني ومخطط ابتلاع الضفة، يتمثل في استعادة الوحدة الوطنية وتمتين الروابط الوطنية والتوافق على رؤية وطنية مع ترتيب الأولويات.

و قال: "نحن وبما أننا أصحاب الحق والقضية أولى بالوحدة والتوافق من عدونا الذي ليس له أي حق في أرضنا ومقدساتنا، وإن التأخر في استعادة الوحدة هو خدمة للمشروع الصهيوني ولأهداف حكومة الإرهاب الصهيونية وأجندتها".