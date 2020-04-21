رابط أسماء الدفعة الثالثة من العمال المتضررين بغزة جراء فيروس كورونا

نشرت وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء 21/4/2020 ، الدفعة الثالية من اسماء المستفيدين من العمال المتضررين جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
وفيما يلي رابط العمال المتضررين الدفعة الثالية اضغط هنا
16:10 - 13 ابريل 2020
21:32 - 12 ابريل 2020
09:56 - 19 ابريل 2020
20:03 - 14 ابريل 2020
11:31 - 15 ابريل 2020
22:55 - 17 ابريل 2020
08:46 - 18 ابريل 2020
08:08 - 14 ابريل 2020
23:52 - 14 ابريل 2020
00:22 - 14 ابريل 2020
23:45 - 18 ابريل 2020
23:48 - 09 ابريل 2020
00:17 - 20 ابريل 2020
13:03 - 08 ابريل 2020
10:06 - 15 ابريل 2020
14:34 - 07 ابريل 2020
16:16 - 15 ابريل 2020
13:37 - 11 ابريل 2020
13:26 - 18 ابريل 2020
16:27 - 08 ابريل 2020
13:26 - 13 ابريل 2020
10:52 - 18 ابريل 2020
16:14 - 15 ابريل 2020
16:46 - 15 ابريل 2020
00:25 - 21 ابريل 2020
14:12 - 19 ابريل 2020
16:01 - 13 ابريل 2020
23:28 - 14 ابريل 2020
10:46 - 15 ابريل 2020
11:03 - 18 ابريل 2020
16:00 - 15 ابريل 2020
13:02 - 15 ابريل 2020
16:23 - 07 ابريل 2020
16:28 - 13 ابريل 2020
14:16 - 12 ابريل 2020
09:25 - 12 ابريل 2020
21:13 - 08 ابريل 2020
09:37 - 08 ابريل 2020
00:04 - 16 ابريل 2020
19:50 - 11 ابريل 2020
11:16 - 14 ابريل 2020
13:20 - 16 ابريل 2020
19:49 - 11 ابريل 2020
15:54 - 08 ابريل 2020
15:55 - 08 ابريل 2020
نشرت وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء 21/4/2020 ، الدفعة الثالية من اسماء المستفيدين من العمال المتضررين جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
وفيما يلي رابط العمال المتضررين الدفعة الثالية اضغط هنا