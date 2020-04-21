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رابط أسماء الدفعة الثالثة من العمال المتضررين بغزة جراء فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:28 - 21 ابريل 2020
رواتب غزة رواتب غزة
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نشرت وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء 21/4/2020 ، الدفعة الثالية من اسماء المستفيدين من العمال المتضررين جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا 

وفيما يلي رابط العمال المتضررين الدفعة الثالية   اضغط هنا 

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