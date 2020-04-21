"الصحة العالمية" تحذر من رفع قيود كورونا قبل الأوان

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء 21/4/2020، دول العالم لتخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد بشكل تدريجي.

وقد حذرت المنظمة من رفع القيود قبل الأوان، لأنه ستكون هناك عودة للعدوى، وفقا لتقديرها.

وأوصى المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بالمنظمة تاكشي كاساي، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروض لمواجهة الفيروس، بشكل تدريجي، مؤكدا أن الإجراءات أثبتت فعاليتها، وأنه ينبغي على الجميع الاستعداد، لأسلوب حياة جديد، يسمح للمجتمع بالعمل، مع استمرار جهود احتواء الوباء.

وشدد كاساي خلال مؤتمر صحفي عبر شبكة الإنترنت، على أن "عملية التكيف مع الوباء، ستكون هي الوضع الطبيعي، لحين التوصل إلى لقاح للفيروس".

في سياق آخر، قدمت فرنسا مقترحا لتشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين، مشابهة لتلك المعنية بتغير المناخ في العالم، من أجل دعم منظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة مع صحيفة لوموند الاثنين: "يجب منح منظمة الصحة العالمية الوسائل الكفيلة بتحسين معايير مهمتها، وكذلك الأمر بالنسبة لقدرتها على التحذير والتقصي".