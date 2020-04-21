في خطوة خطيرة.. الاحتلال يصادق على مصادر أراضي الحرم الابراهيمي

صادق أفيحاي مندلبليت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، على قرار يقضي بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وزعم الاحتلال ان مصادقة مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل تحديث المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.

وتعني مصادقة مندلبليت على المصادرة الشروع بأعمال التحديث للمسارات والطرقات المؤدية للحرم الإبراهيمي، وعليه توجهت منظمة "بتسلمو"، إلى وزير الأمن، نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

وتطالب منظمات تهويدية استيطانية منذ سنوات بملائمة الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، ليكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية.