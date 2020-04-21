وزير التعليم العالي: الجامعات ستمر بأزمة مالية صعبة

قال وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء 21/4/2020، إن الجامعات الفلسطينية تجاوزت كل الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية عن بعد والتعليم الإلكتروني تسيير بشكل سهل وبمنتهى الكفاءة، والفصل الثاني سينتهي في موعده حسب التقويم الأكاديمي لكل جامعة.

وأوضح أبو مويس خلال مشاركته في الإيجاز الصباحي، أن وزارته شكلت خطة طوارئ لتطبيق التعليمات الخاصة الوقائية وبنفس الوقت العمل على استمرار العملية التدريسية والإبقاء على التفاعلية بين الطلبة وهيئة التدريس من خلال التعليم الإلكتروني

وبحسب أبو مويس أن اللجنة واجهت عديد الصعوبات وخاصة أن البيئة التحتية للجامعات متفاوتة فالطلبة بحاجة لتهيئة للانخراط، والهيئة التدريسية بحاجة للإعداد والتدريب، وأن هناك مساقات مسجل فيها عدد كبير من الطلبة، وأن هناك مساقات عملية وسريرية ومشاكل الأنترنت وتوفر الكهرباء والأجهزة والحواسيب.

وحول تأثير انتشار كورونا على الاقتصاد وعدم قدرة الطلبة على سداد أقساطهم، سواء للجامعات التي تقوم بتقسيط الأقساط أو خلال الفصل الصيفي القادم، قال أبو مويس إنه من المتوقع أن تمر الجامعات بأزمة مالية صعبة، يجري العمل على الإحاطة بها من قبل الوزارة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يقف حائلا دون إمكانية تخرج أي طالب من الجامعات.