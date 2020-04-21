وزير التعليم يكشف كيفية احتساب العام الدراسي وتفاصيل خاصة بطلاب التوجيهي

كشف وزير التربية والتعليم العالي مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء 21/4/2020، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الحالي الذي تعطل بسبب توقف الدراسة خشية تفشي فيروس كورونا.

وأكد عورتاني خلال الايجاز الصحفي اليومي في رام الله، أن الوزارة وضعت خطة طوارئ تغطي مختلف الجوانب الصحية والأمنية واللوجستية لضمان أقصى سلامة لطلبة الثانوية العامة خلال عقد الامتحانات التي ستعقد في موعدها المحدد 30/5/2020.

التوجيهي

وبين، أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مكونة من "الأمانة العامة" ووزارة الصحة والحكم المحلي والقدس والداخلية والريادة والتمكين لإسناد وزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى أنه تم زيادة مراكز الامتحانات وطواقم الامتحانات زيادة كبيرة من أجل تقليل الاختلاط، حيث سيتم صرف استحقاقات مالية لذلك.

كما وضعت الوزارة –وفقاً لعورتاني- امتحانات وترتيبات بديلة للطلبة التي تمنعهم من الحجر الصحي من دخول الامتحانات، مشدداً على أن امتحانات الثانوية العامة ستكون ذات جودة ولن تتأثر بجائحة فيروس كورونا.

الصفوف من 1-11

أما بخصوص طلاب الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، فأكد عورتاني أن العام الدراسي ينتهي كما هو مخطط له في 23/5/2020، حيث ستستمر الوزارة في توظيف مختلف الوسائط للتعليم عن بعد

وبين، أنه سيتم الإعلان يوم الخميس المقبل عن خطة التعليم عن بعد للشهر القادم.

أما فيما يتعلق بتقييم الطلاب، فأكد أن النظام المعتمد في العلامات هو التعليم الوجاهي للصفوف من الأول للحادي عشر.

وكشف أنه سيتم احتساب الفصل الأول وما تم دراسته في الثاني، ولن يتم احتساب مخرجات التعليم عن بعد، لافتاً إلى أنه سيتم ترفيع الطلاب ولا يوجد معدّل في الشهادة وسنخصص شهرًا للتعليم الوجاهي بين الطلاب والمعلمين.