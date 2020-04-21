ملحم يتغيب عن الايجاز الصباحي ..ولا إصابات في فلسطين خلال الـ24 ساعة

أكدت مي كيلة وزيرة الصحة برام الله اليوم الثلاثاء 21/4/2020 ، ان الوزارة لم تسجل اليوم ومنذ 24 ساعة اي إصابات في فلسطين بفيروس كورونا ، ولا يوجد اي حالات في العناية المكثفة، ليستقر عدد الاصابات في فلسطين عند 461 حالة ..

ويشار الى ان الناطق بأسم الحكومة ابراهيم ملحم قد تغيب عن الايجاز الصباحي ، ليضع العدد من علامات الاستفهام حول تغيبه وخاصة بعد الضجة الكبيرة التي حدثت بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحراج الذي تلقاه من رئيس الحكومة الفلسطينية وعلى الهواء مباشرة بضرورة رفع يده من جيوبه.

وقالت الوزيرة إن العدد الإجمالي للحالات في فلسطين ( المحافظات الشمالية و الجنوبية و القدس المحتلة) بلغت 461 حالة، منها 132 داخل مدينة القدس.

فيما بلغت الحالات النشطة 390 حالة، وحالات الشفاء 69 حالة، 75% منها في صفوف العمال من المخالطين لهم.

و بلغت نسبة الذكور 65% من هذه الحالات، و35% أناث.

واشارت الوزيرة ان عدد الفحوصات التي أجريت منذ بداية الأزمة بلغت 25 ألف، فيما ارتفعت قدرة وزارة الصحة لإجراء الفحوصات إلى 4000 فحصا يوميا.

بلغ عدد الحالات ي الحجر المنزلي التي تشرف عليها وزارة الصحة الفلسطينية إلى 11500 مواطنا

ومواطنة.

وبينت وزيرة الصحة الفلسطينية توزيع الإصابات الجغرافي، حيث تصدرت مدينة القدس عدد الحالات النشطة حاليا وبلغت 255 حالة، منها 132 داخل الجدار 123 في ضواحي القدس الشمالية والشرقية.

تلتها محافظة رام الله والبيرة ب 54 حالة، ثم محافظة بيت لحم 30 إصابة، ومحافظة الخليل 34 إصابة محافظتي طولكرم ونابلس 5 حالات، ومحافظة جنين 3 حالات، ومحافظة أريحا حالة واحدة، فيما سجلت المحافظات الجنوبية 6 حالات.