تفاصيل مرض زعيم "كوريا الشمالية "

أكد مصدر حكومي بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 20/4/2020 ، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه "خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية وفي خطر شديد حاليا"

وقال مصدران في حكومة الجنوب، إن التقارير الخاصة بصحة كيم غير صحيحة. ولا توجد إشارات غير عادية واردة من الشمال.

وبين المسؤول الحكومي الجنوبي الذي يتولى ملف التعامل مع كوريا الشمالية، قال في مكالمة هاتفية مع وكالة "يونهاب" للأنباء: "لا يوجد ما يقدر به سوء صحة كيم جونغ أون، بالإشارة إلى ممارسة كيم نشاطه المعلن في الأونة الأخيرة".

وكان موقع "دايلي إن كي" قال أن الزعيم كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية للأوعية الدموية للقلب يوم 12 أبريل/نيسان.

ورجح الموقع تعرض كيم جونغ لمشكلة صحية لعدم مشاركته في طقوس زيارة مقبرة الزعيم الراحل، مؤسس الدولة، كيم إيل سونغ بمناسبة عيد ميلاده 15 أبريل.