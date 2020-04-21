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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يحول النائب أبو طير للاعتقال الاداري 4 أشهر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:28 - 21 ابريل 2020
أبو طير أبو طير
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 أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بالاعتقال الإداري بحق الأسير النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير (68عامًا) لمدة أربعة أشهر من سكان مدينة القدس ومبعد إلى رام الله.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" أن قوات الاحتلال ورغم انتشار جائحه" كورونا" فقد اقتحمت بتاريخ 13/4/2020 منزل الأسير أبو طير بمدينة البيرة، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن القدس قبل 9 سنوات، وقامت بتفتيش المنزل واعادة اعتقاله.

وأضاف أن محكمة الاحتلال في عوفر أصدرت اليوم بحقه قرارا تعسفيا بالاعتقال الإداري دون تهمة علماً بأنه اعتقل بعد أقل من 6 شهور على الافراج عنه من آخر اعتقال أمضى خلاله 6 أشهر في الاعتقال الإداري.

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