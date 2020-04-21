ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

روسيا تعتمد على البلازما في في علاج كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:10 - 21 ابريل 2020
فحص كورونا بغزة (3).JPG فحص كورونا بغزة (3).JPG
جوال
مشاركة

أعلن نائب عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية "أناستاسيا راكوفا" ، أن ثلاثة مرضى بالفيروس التاجي، تعافوا وخرجوا من مستشفى المدينة بعد أن نُلقت إليهم بلازما تحتوي على أجسام مضادة للوباء.

وقالت المسؤولة المحلية: "لاحظ الأطباء أن المرضى الذين حقنوا ببلازما دم المتعافين من الفيروس التاجي، تعافوا مع المرض بطريقة أسرع، ومن دون مضاعفات خطيرة "."

وأفيد في هذا الشأن بأن "مريضين من سكان موسكو ممن نقلت إليهم بلازما ممن مروا بمرض الفيروس التاجي (كورونا)، خرجا من المستشفى بعد 10 أيام من تلقي هذا العلاج، وخرج مريض ثالث بعد 14 يوما، وهم في حالة جيدة الآن."

وأوضحت أن الخبراء يجرون فحوصات للتأكد من عدم وجود عدوى لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض.

الأكثر مشاهدة

متعلقات