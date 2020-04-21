روسيا تعتمد على البلازما في في علاج كورونا

أعلن نائب عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية "أناستاسيا راكوفا" ، أن ثلاثة مرضى بالفيروس التاجي، تعافوا وخرجوا من مستشفى المدينة بعد أن نُلقت إليهم بلازما تحتوي على أجسام مضادة للوباء.

وقالت المسؤولة المحلية: "لاحظ الأطباء أن المرضى الذين حقنوا ببلازما دم المتعافين من الفيروس التاجي، تعافوا مع المرض بطريقة أسرع، ومن دون مضاعفات خطيرة "."

وأفيد في هذا الشأن بأن "مريضين من سكان موسكو ممن نقلت إليهم بلازما ممن مروا بمرض الفيروس التاجي (كورونا)، خرجا من المستشفى بعد 10 أيام من تلقي هذا العلاج، وخرج مريض ثالث بعد 14 يوما، وهم في حالة جيدة الآن."

وأوضحت أن الخبراء يجرون فحوصات للتأكد من عدم وجود عدوى لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض.