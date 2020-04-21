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قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين بينهم أسير محرر

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 09:44 - 21 ابريل 2020
مواجهات واعتقالات في القدس مواجهات واعتقالات في القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 21/4/2020، أربعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عزو يوسف غيث ورافع راجي غيث من مدينة الخليل، وابراهيم عيسى شلالدة (23 عاما) من بلدة سعير، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد جاد الله  الصليبي (24 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في منطقة الجلدة في البلدة، ونقلته إلى أحد معسكراتها داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمالا.

وكان الصليبي قد تم الافراج عنه قبل ستة أشهر، وذلك بعد قضاء خمس سنوات في سجون الاحتلال.

 

 

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