هل الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية خطيرة ؟

نفت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء 21/4/2020 الانباء التي تحدث عن تدهور الحالة الصحية لزعيمها "كيم جونغ أون" بعد خضوعه لعملية جراحيه في القلب .

تقارير استخباراتية أمريكية قالت أن كيم خضع لعملية جراحية ، وان حالته خطيرة للغاية .

وقال مصدر أمريكي آخر أن المخاوف بشأن صحة كيم موثوقة، ولكن من الصعب تقييم شدتها ، بعد ان أجرى "عملية جراحية في نظام القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل الجاري.

قالت سيئول، إن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ليست خطيرة، كما نفت وجود تحركات غير عادية في الجارة الشمالية قد تدل على تدهور صحته.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني، بعد تقارير إعلامية عن حالة كيم الصحية، قوله إن "حالة زعيم كوريا الشمالية ليست حرجة.

وقد أثار غيابه تساؤلات لدى المراقبين والمتابعين للشأن الكوري الشمالي، وكان آخر ظهور للزعيم كيم في وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية يوم 11 أبريل الجاري.