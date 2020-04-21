لليوم الثالث: لا وفيات بكورونا في الصين

سجلت الصين اليوم الثلاثاء 21/4/2020، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة، انخفاضا من 8 حالات في اليوم السابق.

ولفتت إلى أنه من بين حالات العدوى المحلية هناك 6 إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد، وإصابة واحدة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.