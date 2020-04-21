أسعار الذهب في السعودية اليوم 21/4/2020- ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم 21/4/2020 ارتفاعاً على أسعارها في السوق المالي في السعودية.

وقد عانت اسعار الذهب عالميا من الارتفاع بقيمة 9 دولارات لوقية الذهب من 1683 إلى 1692 دولاراً، بسبب عودة الطلب على الذهب الأصفر من جديد بعد توجه المستثمرين لجني الارباح في ظل جائحة فيروس كورونا.

وإليكم متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 204.76 ريال $54.56

سعر الذهب عيار 22 187.70 ريال $50.02

اسعار الذهب عيار 21 179.17 ريال $47.74

اسعار الذهب عيار 18 153.57 ريال $40.92

سعر الذهب عيار 14 119.45 ريال $31.83

سعر الذهب عيار 12 102.38 ريال $27.28

اسعار أوقية الذهب 6,368 ريال $1,697

اسعار جنيه الذهب 1,433 ريال $381.95

اسعار كيلو الذهب 204,763 ريال $54,563