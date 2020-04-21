أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 21/4/2020، تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن حالة الطرق في قطاع غزة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الإدارة العامة، الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقالت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

وقد سجل ى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية 4حوادث سير نتج عنها 3 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.