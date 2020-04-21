ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في إسرائيل" لـ181 شخص

ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء 21/4/2020، حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في "إسرائيل" إلى 181 بعد وفاة رجل.

وقد أفادت، ماتسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية"، أن رجلاً (48 عاماً)، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد رفع حصيلة الوفيات إلى 181 حالة وفاة.

وأضافت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 13,883 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 142 بحالة خطيرة، والوفيات 181.

وكانت الوزارة أعلنت مساء الاثنين، عن تسجيل 5 وفيات و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 13713 إصابة.

ووفقا للمعطيات، فإن نحو 9209 إصابة وصفت بالطفيفة تخضع للرعاية الصحية في الحجر الصحي الفندقي والحجر في المنازل، فيما تماثل 4049 شخصًا للشفاء.