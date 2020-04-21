طقس فلسطين اليوم  21/4/2020: أجواء حارة حتى الخميس

يكون طقس فلسطين اليوم 21/4/2020 حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق.

وسيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والخميس، يكون الجو ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.