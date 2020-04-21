

انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 21/4/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، بعد أن عانت من تذبذب بين ارتفاع وانخفاض على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 21/4/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.5865 دولار/ شيكل

5.0372 دينار / شيكل

3.8985 يورو/ شيكل

0.7085 دولار / دينار

1.0870 يورو/ دينار

بیع

3.6065 دولار/ شيكل

5.0903 دينار / شيكل

3.9635 يورو/ شيكل

0.7120 دولار / دينار

1.0990 يورو/ دينار