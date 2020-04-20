عبارة "شيل ايدك من جيبتك" من اشتية لملحم على الهواء مباشرة تثير عاصفة

أثارت الحركة غير المتوقعة من رئيس الوزراء محمد اشتيه مع المتحدث باسم حكومته ابراهيم ملحم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مقابل مجلس الوزراء مساء الاثنين، حينما قطع المؤتمر وذهب لملحم الذي كان يقف بالقرب منه، وطالبه برفع يديه من جيبه، قائلا: " ارفع ايديك من جيبتك وامسك بيده وسحبها من جيبه" ، وهو ما عرض ملحم لحرج شديد رغم تداركه الموقف.

واستهجن الشارع الفلسطيني الذي يتابع المؤتمرات الصحفية أولاً بأول، الحركة وأصبحت حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع اشتية إلى التعليق على الحدث بعد تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام الجديد بأنه تربطه علاقة قديمة مع ملحم وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان مبنياً على هذه العلاقة المتينة، والملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد.

نص تغريدة رئيس الوزراء محمد اشتية

ويحظى ملحم بقبول واسع من الشارع الفلسطيني، على أدائه الاعلامي المتميز في الإيجاز الصحفي الصباحي والمسائي، منذ تفشي فيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في الخامس من مارس/ آذار الماضي، وهو ما أكد عليه الرئيس محمود عباس خلال اتصال مباشر من قبل الرئيس به، مقدماً الدعم له على أدائه في طمأنة المواطنين بأسلوبه الراقي.

وقبل تعليق اشتية في ساعة متأخرة من الليل، بأنه تجمعه علاقة ودية قديمة مع ملحم، كانت قد خرجت أنباء لم يتم التأكد منها، بأن ملحم قدم استقالته من منصبه على خلفية ما أقدم عليه اشتيه بحقه أمام الرأي العام، لكن لم يتسن التأكد منها.

وبعد نجاح ملحم في إيجازه الصحفي، حدثت الكثير من الاستغراب والتساؤلات، عن خروج وزيرة الصحة مي الكيلة بتصريحات حول فيروس كورونا في ظل الاتفاق على أن المتحدث باسم الحكومة هو المصدر الرسمي للمعلومات في إطار تنظيم المعلومات في هذه الأزمة ، وحدث أن تم ذكر أرقام متضاربة بين من ملحم والكيلة، وفسر البعض أن هناك شيئاً يحاك في الخفاء وخلف الكواليس.

ومن بين التعليقات التي جاءت تضامناً مع ملحم على الحركة الغريبة المريبة ما كتبه المواطن جمال الرجوب على حسابه على الفيسبوك:

في المقابل حاول البعض أن يقللوا من الحدث ، بحث الجمهور على النظر للنصف المليئ من الكأس. مادحاً رئيس الوزراء محمد اشتيه وأنه يتعامل بطيبة وبدون استعلاء مع موظفيه، وان العلاقة بين الشخصين قوية، كما جاء على حساب الصحفي موسى الشاعر .

وتوقع متابعون أن يكون لهذه الحركة من اشتية ارتدادات وخلافات داخل الحكومة ، وحاول اشتية امتصاص الغضب بتلطيف الأجواء من خلال وصفه ملحم بالصديق القديم وتجمعه معه علاقات طيبة، فيما التزم ملحم الصمت ولم يعقب على صفحته الشخصية على الفيسبوك.