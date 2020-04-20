اسعار الذهب تسجل ارتفاعا عالميا

ارتفعت اسعار الذهب عالميا بقيمة 9 دولارات لوقية الذهب من 1683 إلى 1692 دولارا، بسبب عودة الطلب على الذهب الاصفر من جديد بعد توجه المستثمرين لجني الارباح في ظل جائحة فيروس كورونا.

وسجلت اسعار الذهب في مصر استقراراً في سوق الصاغة حتى الآن عند 735 جنيها لجرام الذهب، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها مصر جراء جائحة فيروس كورونا وما تبعها من اغلاق كامل لمحلات الصاغة مع احتفالات شم النسيم.

وجاءت اسعار الذهب في مصر مساء اليوم الاثنين الموافق 20/4/2020 على النحو التالي:

ذهب 18 عيار سجل الجرام 630 جنيها.

ذهب 21 عيار سجل الجرام 735 جنيها.

ذهب 24 عيار سجل الجرام 840 جنيها.

جنيه الذهب سجل 5880 جنيها.

اوقية الذهب سجلت 1692 دولارا.

هذا وأظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين الموافق 20/4/2020، أن تركيا زادت احتياطها من الذهب بمقدار 26.92 طن إلى 601.38 طن في مارس.

كما أشارت بيانات صندوق النقد الدولي أن روسيا رفعت حيازتها من المعدن النفيس الشهر الماضي بواقع 8.96 طن لتصل إلى 2299.22 طنا، بينما زادت اوزبكستان حيازتها من الذهب بمقدار 7.47 طن إلى 338.10 طن.

وعلى العكس من ذلك، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن ألمانيا خفضت احتياطها من الذهب بمقدار 2.33 طن إلى 3364.26 طن في مارس، بحسب وكالة أنباء رويتر العالمية.