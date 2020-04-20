ارتفاع اسعار الذهب عالميا وعلاقته بجائحة فيروس كورونا

سجلت اسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الاثنين الموافق 20/4/2020 ، ارتفاعاً لأكثر من 10% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوى لها في حوالي سبعة أعوام ونصف عند 1746.50 دولار للأونصة وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي فرض حصارا اقتصاديا على العالم جراء الاجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس القاتل.

ويأتي هذا الارتفاع في اسعار الذهب، تزامنا مع إطلاق بنوك مركزية حول العالم موجة من التحفيز النقدي.

ووفقاً لوكالة رويتر العالمية فقد أظهر استطلاع أجرته أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط اسعار الذهب 1639 دولارا للأونصة في2020، و1655 دولارا في 2021 لتبقى دون مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا، بفعل قوة الدولار وضعف استهلاك التجزئة وهو ما سيغطي على زيادة في الطلب من المستثمرين الذين يلتمسون الأمان في المعدن الأصفر.

وتوقع 37 محللا اقتصادياً ومتعاملا، ارتفاع بشكل كبير في اسعار الذهب في استطلاع الراي، باختلاف عن استطلاع مماثل أجري في يناير/ كانون الثاني من العام 2020، وأشار إلى أن متوسط أسعار المعدن النفيس عند 1546 دولارا للأونصة هذا العام و1600 دولار في 2021 لكنها ما زالت تشير إلى أن الصعود الحاد الذي سجله الذهب مؤخرا سيتعثر لاحقاً.

ولا يستبعد محللين اقتصاديين تكرار التصاعد الكبير لأسعار الذهب عالميا الذي حدث في أعقاب الأزمة المالية الدولية في العام 2008 عندما قفز سعر الذهب 1000 دولار للأونصة إلى مستوى قياسي بلغ 1920.30 دولار في 2011.