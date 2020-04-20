اسعار الذهب في السعودية اليوم تشهد ارتفاعا

شهد سعر الذهب ارتفاعا عالمياً، وفي السعودية جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 بكافة عياراته بالريال السعودي على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24 بنحو 203.70 ريال بما يعادل 54.31 $
سعر الذهب عيار 22 بنحو 186.73 ريال بما يعادل 49.78 $
سعر الذهب عيار 21 بنحو 25. 178 ريال بما يعادل 47.52 $
سعر الذهب عيار 18 بنحو 152.78 ريال بما يعادل 40.73 $
سعر الذهب عيار 14 بنحو 118.83 ريال بما يعادل 31.68 $
سعر الذهب عيار 12 بنحو 101.85 ريال بما يعادل 27.15 $
سعر أوقية الذهب بنحو 6,335 ريال بما يعادل 1,689 $
سعر جنيه الذهب بنحو 1,426 ريال بما يعادل 380.15 $
سعر كيلو الذهب بنحو 203,704 ريال بما يعادل 54,305 $