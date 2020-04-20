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اسعار الذهب في السعودية اليوم تشهد ارتفاعا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:30 - 20 ابريل 2020
اسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين الموافق 20 ابريل اسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين الموافق 20 ابريل
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شهد سعر الذهب ارتفاعا عالمياً، وفي السعودية جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 بكافة عياراته بالريال السعودي على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 203.70 ريال  بما يعادل  54.31 $

سعر الذهب عيار 22  بنحو  186.73 ريال  بما يعادل  49.78 $

سعر الذهب عيار 21 بنحو 25. 178 ريال بما يعادل  47.52 $

سعر الذهب عيار 18 بنحو  152.78 ريال بما يعادل  40.73 $

سعر الذهب عيار 14 بنحو  118.83 ريال بما يعادل  31.68 $

سعر الذهب عيار 12 بنحو  101.85 ريال بما يعادل  27.15 $

سعر أوقية الذهب بنحو  6,335  ريال بما يعادل 1,689 $

سعر جنيه الذهب بنحو 1,426 ريال بما يعادل 380.15 $

سعر كيلو الذهب بنحو 203,704 ريال  بما يعادل 54,305 $

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