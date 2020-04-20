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اسعار الذهب في فلسطين اليوم تشهد ارتفاعا في جائحة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:27 - 20 ابريل 2020
اسعار ذهب في فلسطين اليوم الاثنين اسعار ذهب في فلسطين اليوم الاثنين
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سجلت اسعار الذهب في سوق فلسطين اليوم الاثنين 20 أبريل 2020 ارتفاعا بحسب ارتفاع سعر الذهب عالمياً.

إليكم قائمة الاسعار المتداولة في سوق فلسطين

الوحدة

شيكل

دولار أمريكي

أسعار الذهب عيار 24

195.05 شيكل

$54.36

سعر الذهب عيار 22

178.80 شيكل

$49.83

أسعار الذهب عيار 21

170.67 شيكل

$47.57

أسعار الذهب عيار 18

146.29 شيكل

$40.77

سعر الذهب عيار 14

113.78 شيكل

$31.71

سعر الذهب عيار 12

97.53 شيكل

$27.18

أسعار أوقية الذهب

6,066 شيكل

$1,691

أسعار جنيه الذهب

1,365 شيكل

$380.53

أسعار كيلو الذهب

195,051 شيكل

$54,360

 
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