سعر خام النفط الامريكي يتعرض لانتكاسة تاريخية بسبب جائحة كورونا

في مفاجأة مدوية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار التاريخ، سجل اليوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 سعر خام النفط الأمريكي أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، بعدما تراجع أكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل، تزامنا مع تقييم المستثمرين لوضع السوق الذي يعاني من تخمة حادة بالمعروض نتيجة تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) .

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فقد تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 94% إلى 1.04 دولار للبرميل، وهي أكبر انخفاض تشهده منذ بدء تداول هذه العقود عام 1983، كما يعد هذا السعر هو الأدنى على الإطلاق.

يأتي هذا الانخفاض في ظل جائحة فيروس كورونا التي كبدت الاقتصاد في دول العالم خسائر هائلة جراء وقف الأنشطة الاقتصادية في الاجراءات المتخذة لحصر تفشي فيروس كورونا.