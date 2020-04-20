تفاصيل تشكيلة الحكومة الوحدة الاسرائيلية الجديدة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن التشكيلة الوزارية التي الاتفاق عليها بين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس كتلة ازرق ابيض بيني غانتس، في حكومة الوحدة الوطنية التي تم الاتفاق عليها مساء الاثنين الموافق 20 أبريل 2020م، جاءت على النحو التالي:

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رئيس الوزراء - بنيامين نتنياهو – حزب الليكود

وزير الدفاع ومسمى رئيس الوزراء بالإنابة - بيني غانتس - أزرق أبيض ، يتناوب مع نتنياهو رئاسة الوزراء في المرحلة الثانية بعد عام ونصف، وعمر الحكومة هو ثلاثة سنوات.

وزير المالية - يسرائيل كاتس - الليكود

وزير الخارجية - غابي أشكنازي - أزرق أبيض

وزير القضاء - آفي نيسكورن - أزرق أبيض

وزير الاقتصاد - عمير بيرتس - العمل

وزير الرفاه - إيتسيك شمولي - العمل

وزيرة الأمن الداخلي - ميري ريغيف – حزب الليكود

وزير الصحة - يعقوب ليتسمان - يهدوت هتوراه

وزارة التعليم - قائمة يمينا في حال انضمّت

وزارة المواصلات – حزب الليكود - لم يحدد من أسماء

وزير الداخلية - آرييه درعي – حزب شاس

وزيرة الهجرة والاستيعاب - بنينا تامانو - شطا - كتلة أزرق أبيض

وزير الزراعة - ألون شوستر - أزرق أبيض

وزارة الثقافة - أزرق أبيض، وقد ذكر أساف زامير وميكي حيموفيتش كمرشحين.

وزير الاتصالات، يوعاز هندل ديرخ أرتس ، أو أوريت فركش هكوهين - أزرق أبيض .

رئيس الكنيست - ياريف لفين – حزب الليكود