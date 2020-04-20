طفلة فلسطينية تهدى الأسرى الفلسطينيين قصيدة شعرية في يوم الأسير

أهدت الطفلة الفلسطينية الشاعر لورين رضوان أبو صبحة الأسرى الفلسطينيين قصيدة شعرية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وتميزت الطفلة المبدعة لورين رضوان أبو صبحة بقوة الأداء والإلقاء والحضور الكبير.

ويُصادف 17 أبريل/نيسان من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال، واعتباره يومًا لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية.