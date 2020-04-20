نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة وحدة بعد مفاوضات عسيرة

توصل كلاً من زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس كتلة ازرق ابيض الجنرال بيني غانتس، إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مفاوضات عسيرة وصلت لطريق مسدود في أكثر من مرة، وفي ظل عدم قدرة تشكيل حكومة على مدار عام.

ووقع نتنياهو وغانتس الاتفاق مساء اليوم، الإثنين، بعد أن تفجر الاجتماع بينهما صباح اليوم على خلفية ملف لجنة تعيين القضاة التي يتمسك بها نتنياهو ويرفضها غانتس إلى أن توصل الجانبين إلى تجاوز الخلاف بينهما.

وذكرت الإذاعة الإسرائيليّة ان الحكومة الإسرائيليّة لـ 3 أعوام، يرأسها خلال النصف الأول نتنياهو ونصفها الثاني جانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا، منهم غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني جانتس وزيرًا للحرب، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "ازرق ابيض"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وسيحصل جانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

وبحسب الاذاعة نفسها، فقد توصل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة "الإسرائيليّة"، رغم مواقفه المنحازة لليكود.

وتعد قضية "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة "الضم" والتي ستكون في الأول من تموز/يوليو المقبل هي النقطة الأبرز في الاتفاق إلى جانب بعض القضايا الخلافية التي تمثلت في "تعيين القضاة".

وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" أنه تمت تسوية مجمل الخلافات بين الجانبين، عدا مطلب لحزب الليكود بأن يتم اختيار ممثلي الكنيست في اللجنة لتعيين القضاة قبل أداء الحكومة الجديدة تصريح الولاء.