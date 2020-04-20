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شم النسيم 2020 .. محلات الحلوى تصنع أشكال متعددة ترتدي الكممات الطبية كالبيض والشوكولاته والارانب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:36 - 20 ابريل 2020
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لجأت محلات الحلوى إلى استغلال جائحة فيروس كورونا لتصنيع كمامات طبية للبيض والأرانب للاحتفال بـ شم النسيم 2020 م ، المعروف عالمياً بأعياد الربيع، بعد أن كانت السمة السائدة في شم النسيم اشتراك أفراد العائلة في تلوين البيض، وتحرص أيضا محلات الحلوى بتصنيع الشيكولاتة على هيئة بيض ملون نظرا للاقبال الشديد عليه في شم النسيم ( أعياد الربيع ) ، لكن في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ، لجأت محلات الحلوى لتصنيع كمامات طبية للبيض والأرانب، بحسب ما ذكره وفقاً لما ذكره موقعي "indiatimes"و" cyprus-mail".

أولاً: البيض بكمامات طبية في شم النسيم

ذهب مخبز Schuerener Backparadies  الألماني وتحديداً في مدينة تورتموند، بعرض بسكويت على هيئة كتكوت داخل بيض يرتدى كمامات، خلال الاحتفال بعيد الفصح.

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بيض يرتدي كمامات طبية في شم النسيم

ثانياً: كعك على شكل مناديل

حرص مخبز Schuerener Backparadies، الألماني على تقديم أشكال حلوى تتماشى مع أحداث جائحة كورونا في العالم، مثل تصميم بسكويت على هيئة كمامات، وكعك على هيئة مناديل.

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تقديم كعك على شكل مناديل في شم النسيم 2020

ثالثا: دونات بكمامات طبية

بينما لجأ أحد المخابز بتصنيع قطع من الدونات ترتدى كمامات طبية ومدون عليها عبارة ارتدينى، خلال الاحتفال بعيد الفصح، لترغيب الناس بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

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دونات تطلب من المتسوقين ارتداء الكمامات الطبية في شم النسيم 2020

رابعاً: أرانب من الشيكولاتة ترتدى كمامات

كما ذهب أحد المخابز في أمريكا لتصنيع مجموعة من الأرانب من الشيكولاتة ،ترتدى كمامات طبية بفمها ، للتماشي مع جائحة كورونا في أمريكا.

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ارانب ترتدي كمامات طبية في شم النسيم 2020

خامساً: بيض من الشيكولاتة

وفي اسكتلندا صنع مخبز مجموعة من بيض من الشيكولاتة ،وهى ترتدى كمامات طبية، خلال الاحتفال بعيد الفصح.

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بيض من الشوكولاته في شم النسيم 2020

سادساً: أرانب تحمل مناديل

وفي انجلترا صنع مخبز قطع حلوى لتسويقها عن طريق الإنترنت، نظراً لعدم استطاعة الزبائن التسوق من المحالات التجارية في ظل جائحة فيروس كورونا، ومن قطع الحلوى الجديدة التي ابتكرها المخبز هي صناعة أرانب من الشيكولاتة ، ترتدى كمامات وتحمل بيديها مناديل ورقية، في خطوة تشجيعية من المحل للبريطانيين بضرورة الوقاية من فيروس كورونا وتطبيق إجراءات السلامة.

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ارانب تحمل مناديل في انجلترا في احتفالات شم النسيم 2020
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