ارتفاع حصيلة إصابات فلسطيني الداخل المحتل بفيروس كورنا إلى 606

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بين أوساط الفلسطينيين داخل الكيان الإسرائيلي إلى 606، وفق إحصاءات غير رسمية.

وقالت "الهيئة العربية للطوارئ"، في بيان الاثنين، إن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 إصابة جديدة في المدن والبلدات العربية في الداخل الإسرائيلي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الفحوصات بلغت نحو 31 ألفا و259.

وأوضحت أن نسبة فحوصات العرب مقارنة بعدد الفحوصات في "إسرائيل" بشكل عام تقدر بنحو 12.4 بالمائة.

ويمثل الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي المحتل، نحو 20 بالمائة من إجمالي سكان الكيان الإسرائيلي البالغ نحو 9 ملايين نسمة.