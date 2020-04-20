القدرة: نراجع جملة من الإجراءات يوميا لتحصين المجتمع في مواجهة كورونا

أكد د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية خلال الإيجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فايروس كورونا أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة إجراءاتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا.

و أوضح القدرة بأن وزارة الصحة تتابع 2017 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة.

و أشار الى أن المختبر المركزي كثف الفحوصات المخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه واتم فحص 202 عينة أمس كان من بينها حالتين موجبة فقط داخل أحد مراكز الحجر الصحي وحالتهما مطمئنة ولازال عدد من العينات تحت الفحص.

و لفت القدرة الى أن اجمالي الحالات الموجبة منذ 22 مارس الماضي 15 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة تعافى منها تسع حالات ولازالت 6 حالات نشطة وتتابع في مستشفى العزل بمعبر رفح.

و تطرق القدرة الى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مؤكدا بأن هناك انتهاك مستمر لحقوق 2 مليون مواطن، محملا الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع انتشار الوباء في المنطقة.

و طالب كافة الأطراف برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتوجيه الدعم العاجل والمباشر لوزارة الصحة التي تواجه جائحة كورونا بموارد محدودة ومستنزفة.

كما طالب كافة الجهات المعنية بتوفير المقومات الصحية من الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.

و أكد الناطق باسم الصحة بان وزارة الصحة تثمن التزام الكوادر الصحية وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات لتعزيز الإجراءات الوقائية وتؤكد على المضي قدماً في تحصين المجتمع.

و بين أن تفشي الوباء في المنطقة مقلق وخطير ويدعونا الى مزيد من الحرص وعدم التراخي في اتباع تعليمات الوقاية.

و أهاب القدرة بكل مواطن المحافظة على قاعدة (خليك في البيت) وعند الخروج للضرورة يتوجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي وتحقيق التباعد الاجتماعي من اجل سلامتك وسلامة المجتمع.

كما دعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.