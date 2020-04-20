اشتية: امتحانات الثانوية العام في 30 أيار وتسهيلات اقتصادية لبعض المحافظات

أكد رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية مساء اليوم الاثنين، استمرار الاجراءات التي فرضتها الحكومة في ظل حالة الطوارئ، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، ستستمر الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية بشكل مشدد، مع إعادة تشغيل بعض المنشآت الاقتصادية ، معلنا الثالث من أيار القادم موعداً لفتح السوق المالي والبورصة.

وأوضح أن البنوك الفلسطينية تعمل بنسبة 60% من أعمالها، في المحافظات المخففة، فيما حين تبقى البنوك في المحافظات الأخرى ضمن الطوارئ كما هي عليه الآن دون تغيير.

وأعلن أن موعد عمل المؤسسات سيكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساءً، ويمنع بعد هذا التوقيت الحركة بتاتاً.

وأضاف، أن عزل المحافظات عن بعضها البعض سيستمر وبشكل مشدد. مستدركاً أن هناك بعض التسهيلات سيتم منحها للمحافظات غير المصابة بفيروس كورونا أو بشكل محدود كما في نابلس وطولكرم وسلفيت وطوباس وقلقيلية.

وأعلن أن موعد امتحانات الثانوية العامة سيكون في 30 أيار.