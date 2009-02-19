اقتراح إسرائيلي يمكن حماس من اختيار أسماء الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

عرضت اسرائيل على مصر وحركة حماس الشروع في مفاوضات فورية في القاهرة حول اطلاق سراح الجندي غلعاد شاليت في مقابل الافراج عن مئات من الاسرى الفلسطينيين لم ترد اسماؤهم في قوائم الاسرى التي كانت حماس قد طالبت بالافراج عنهم.

وعلمت صحيفة يديعوت احرونوت بان اسرائيل قدمت مؤخرا الى حماس قائمة تضم اسماء أسرى حكم عليهم لفترات طويلة في السجن بعد ادانتهم بتدبير وتنفيذ "هجمات قاسية".

وتقترح اسرائيل ان تختار حماس حوالي نصف عدد الأسرى الواردة اسماؤهم في القائمة الجديدة.

اما صحيفة هارتس فقد قالت ان مبعوث اولمرت لمفاوضات شاليط عوفر ديكل سيجتمع بشكل منفصل مع وسطاء مصريين ،للاتفاق على صيغة للتبادل.

وقال مصدر سياسي اسرائيلي بارز للصحيفة نحن على استعداد للافراج عن كثير من الأسرى على القائمة ، ونحن مستعدون للتفاوض فيما يتعلق بالجزء الاخر منهم.

ويذكر ان الجانبين كانا قد توصلا الى اتفاق مبدئي على اطلاق سراح 450 اسيرا فلسطينيا مقابل الافراج عن غلعاد شاليت.