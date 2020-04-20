استقبال تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات وإليك الموقع الرسمي الجديد للقناة

تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات، من أكثر الترددات بحثًا في هذه القترة الحالية، حيثُ تعد قناة الجديد من القنوات المهمة على المستوى المحلي والعربي، وذلك لمحتوى مميز ورائع لجمهورها.

قناة الجديد اللبنانية، تعرض عبر شاشتها المميزة العديد من البرامج والمسلسلات العربية والعالمية المتنوعة، كما تواكب القناة كافة الاحداث والمجريات السياسية الحاصلة في المنطقة العربية والعالمية، وتقدمها للمشاهدين من خلال وجبة كاملة في نشرات إخبارية.

وتسعى قناة الجديد ان تطور شاشتها بحيث تصل لكل بيت لبناني وعربي، وعملت على تحديث ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، من أجل بث برامجها المتنوعة، منها الترفيهية والسياسية والحوارية، التي حققت اعلى مشاهدات.



تعريف قناة الجديد اللبنانية :

وبثت قناة الجديد اللبنانية أول محتوى لها عام 1992، عبر ترددها على نايل سات وكان حينها اسمها "تيو بيتي"، وتعرضت القناة للإغلاق لمدة خمسة سنوات متواصلة، ثم أعادت بثها من جديد باسم "الجديد" في عام 2001، ويعود ملكية القناة لرجل أعمال اسمه "تحسي الخياط".

واستطاعت قناة الجديد ان تبني لها جمهور واسع في لبنان وكافة الدول العربية، وبذلك نافست القناة العديد من القنوات العربية، كما حققت قناة الجديد نسبة مشاهدات عالية.

وتعرض قناة الجديد العديد من المسلسلات والبرامج المتنوعة في شهر رمضان وغيره، وهو ما جعلها من أفضل القنوات العربية من حيث المتابعة وتحقيق المشاهدات.

ويواكب موقع فلسطين اليوم الإخبارية، تحديث تردد قناة الجديد اللبنانية على القمر الصناعي نايل سات، من أجل تمكين الجمهور من الحصول عليه، ونسخه على شاشاتهم لمشاهدة قناة الجديد اللبنانية 2020.

ويُعد تردد قناة الجديد اللبنانية من بين أكثر الترددات متابعة ومشاهدة من قبل الجمهور في العالم العربي خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يجعلنا نحن في موقع النهضة نيوز نقدم لكم

برامج قناة الجديد اللبنانية :

وفي هذا المقال، سنعرض لكم قائمة برامج قناة الجديد، خاصة البرامج التي حققت نسبة مشاهدات عالية تجاوز عتبة مئات الآلاف من المشاهدات على المستوى العربي، في هذه الفترة الحالية.

وتقدم قناة الجديد اللبنانية عبر ترددها الجديد، العديد من البرامج، وهي:

برنامج “الحدث” الذي يتناول قضايا سياسية تخص الوطن العربي أجمع.

برامج صحة المرأة والطفل.

برامج المسابقات المنوعة.

البرامج السياسية والإخبارية.

برنامج الإعلامي طوني خليفة، برامج الصحة والجمال وبرامج الموضة.

وبرنامج تحت السيطرة.

تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات:



إليك تردد قناة الجديد اللبنانية 2020، على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12130 27500 أفقي 6/5

الموقع الرسمي لقناة الجديد اللبنانية :

وفي ختام المقال، وضعنا لكم رابط الموقع الرسمي لقناة الجديد اللبنانية، اضغط هنا .

