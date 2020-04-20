"واتساب" تحدث خدمة مكالمات الفيديو في الأيام المقبلة

يترقب مستخدمو تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، تفعيل ميزة جديدة خلال الأيام المقبلة، تتعلق بخدمة مكالمات الفيديو بين المشتركين.

ووفق موقع "إكسبريس" البريطاني، فإن "واتساب" سيعزز من خدمة مكالمات الفيديو لمستخدميه البالغ عددهم أكثر من ملياري مستخدم في العالم، وذلك لتواصل الأشخاص فيما بينهم، لاسيما في ظل إجراءات جائحة "كورونا" وإلزام نحو ثلثي سكان الأرض بالحجر المنزلي.

وأوضح الموقع، أن التحديث المقبل على تطبيق "واتساب" سيكون منافسًا للتطبيقات مكالمات الفيديو الشهيرة، منها "زوم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي"، فيما تلقى هذه التطبيقات رواجًا كبيرًا في هذه الفترة، مع إلزام ملايين الأشخاص الحجر.

التطبيقات المذكورة، تتميز بأنها تسمح بالعديد من الأشخاص المشاركة بنفس الدردشة بالصوت والصورة وبدون تقطيع، فيما تقتصر مكالمة الفيديو في "واتساب" على أربعة أشخاص فقط، وأن التحديث المقبل سيرفع من خلاله عدد الأشخاص في المكالمة الجماعية، وفق موقع "وابيتا إنفو".

وذكر الموقع المختص بأخبار التطبيقات، أنه "واتساب" لم تعلن حتى الان عن العدد الإجمالي للمشاركين.