روسيا: ناجون من فيروس كورونا يتبرعون بـ "البلازما" لعلاج المصابين بالفيروس

أكدت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو اليوم الاثنين، أن 60 شخصا من الناجين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، تبرعوا ببلازما دمائهم لعلاج المصابين بالفيروس.

وقالت راكوفا: "بناء على اقتراح لجنة العلاج السريري في موسكو، بدأ استخدام طريقة جديدة لمكافحة فيروس كورونا. طلبنا من الناجين أن يصبحوا متبرعين بالبلازما لأولئك المرضى الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات. بدأ الناس في الاستجابة، واليوم أصبح لدينا في موسكو 60 متبرعا بالبلازما".

و بحسب راكوفا، فقد بدأ الأطباء بنقل بلازما المتبرعين إلى عدد من المصابين بكورونا في مستشفيات موسكو.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 47121 مصابا وتسجيل 405 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.