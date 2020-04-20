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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وفاة 4 أطفال ووالدتهم جراء انفجار قنبلة في الأردن

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 15:54 - 20 ابريل 2020
وفاة 4 أطفال ووالدتهم جراء انفجار قنبلة في الأردن وفاة 4 أطفال ووالدتهم جراء انفجار قنبلة في الأردن
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أكدت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، وفاة أربعة أطفال ووالدتهم نتيجة انفجار وقع في مدينة المفرق شمال الأردن.

وأوضح إعلام الأردن، أن الأطفال الأربعة ووالدتهم توفوا نتيجة انفجار قنبلة يدوية قديمة في أحد أحياء مدينة المفرق.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى المكان، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.
 

 وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الامن العام، أن الأطفال عثروا على القنبلة القديمة ونقلوها إلى حيهم، لتنفجر بهم، وتقتلهم جميعًا".

 ونشر نشطاء أردنيين على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لمكان الانفجار، وسط تجمع كبير من عناصر الأمن وطواقم الدفاع المدني والسكان.

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