ارتفاع إصابات فيروس كورونا في قطر والكويت

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة.

وأوضحت الوزارة، انها سجلت 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015.

وفي 15 مارس، أعلنت السلطات القطرية عن مجموعة إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة، ووسائل المواصلات العامة، بما فيها خدمات المترو والحافلات، بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات التعليمية.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 1995.

وأوضحت الصحة الكويتية، أنها سجلت حالتين وفاتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إجمالي وفيات إلى 9 حالات.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد الوفيات حول العالم عتبة 165,924 حالة وفاة، وإصابة أكثر من مليونين و400 ألف حالة، في 193 دولة.