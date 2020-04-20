الرئيس يشيد بجهود الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا ويوجهها لتخفيف اجراءاتها بطريقة مدروسة

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الحكومة الفلسطينية لتخفيف الإجراءات التي فرضت بسبب حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، و ذلك بطريقة مدروسة في بعض المناطق الفلسطينية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مع مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وتحديدا في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها فلسطين والعالم أجمع، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية لصالح أبناء شعبنا، وأشاد بها العالم ومؤسساته المختلفة، وكانت على قدر المسؤولية بأذرعها كافة من صحة وأمن، إلى جانب تضافر الجهود مع المحافظين والبلديات والمجتمع المدني.

يتبع..