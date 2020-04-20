ضبط مئات الكيلوات من المواد الغذائية والتنظيف منتهية الصلاحية في طولكرم

أعلن جهاز الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة، اليوم الاثنين، ضبط 200 كيلو من المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية في محافظة طولكرم بالضفة المحتلة.

وأوضحت الضابطة الجمركية، أنها ضبط 200 كيلو من المواد الغذائية وتمور ومواد التنظيف غير صلاحية للاستهلاك، خلال جولة تفقدية على المحال والأسواق التجارية في طولكرم.

وأشارت إلى أنه تم إتلاف المضبوطات، وأن جهاز الضابطة قرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق التجار.





وفي السياق، اعلنت الشرطة الفلسطينية، ضبطت مصنع لتصنيع المعسل غير مستوفى للشروط في بلدة بلعا، وعليه قررت إغلاقه.

