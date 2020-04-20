رابط منصة ادمودو Edmodo للطلاب المصريين وطريقة التسجيل

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، منصة تعليمية ادمودو Edmodo، بهدف مساعدة الطلبة المصريين في التواصل مع المعلمين، في تشهد فيه البلاد حالة الطوارئ القصوى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

منصة ادمودو Edmodo هي منصة تعليمية تساعد الطلبة في التواصل مع المدرسين والعكس، حيث يتعاون المعلمين مع طلابهم بأمان عبر الانترنت.

وزير التربية والتعليم في مصر، د. طارق شوقي، قال :"إن وزارته اطلقت منصة ادمودو Edmodo بشكل مجان بهدف التواصل بين المعلمين والطلبة".

وأوضح الوزير، أن وزارة التعليم تسعى جاهدًا للعمل على ربط كافة المدارس في مصر لتطبيق آلية التعلم عن بعد، لاسيما مع إغلاق المدارس لإشعار آخر، بسبب الوباء.

وشرح شوقي، للطلبة كيفية الدخول والتسجيل في منصة ادمودو Edmodo للطلبة، منبهًا إلى أنه لا يمكن التسجيل أو الدخول بدون كتابة رقم الهوية الطالب ورمز الفصل.

طريقة التسجيل في منصة ادمودو Edmodo :

ويشترط التسجيل في منصة ادمودو، أن يكون لدى الطالب هوية مقدمة من وزارة التربية والتعليم، وأيضًا رمز الفصل الدراسي.

وتنبه المنصة التعليمية، إلا أنه لا يمكن للطالب إنشاء حساب بدون إدخال رقم الهوية ورمز الفصل، حيثُ وضعت وزارة التعليم إيميل [email protected]، وبقم الهاتف المجاني 01113326412 20+ ،لاسترجاع كود الفصل الدراسي وهوية الطالب، حال فقده أو نسيه.

وعلى الطالب الذهاب إلى منصة ادمودو Edmodo ، اضغط هنا، وفيه:

ادخال اسم الطالب الأول، وشهرتك.

استخدم رمز الفصل الدراسي المقدَّم من معلمك.

اختر كلمة مرور آمنة ومن السهل عليك تذكرها، مع العلم لا تدخل أي بريد إلكتروني.

اضغط على زر "التسجيل مجانًا"

عندما يُطلب منك تقديم معلومات الاتصال الخاصة بأهلك، أنقر فوق "تخطي".

الذهاب إلى منصمة ادمودو Edmodo، اضغط هنا .

رابط التسجيل في المكتبة الرقمية للبحث العلمي:

حققت المكتبة الرقمية في الجمهورية المصرية نسبة عالية من المشاهدات اليومية منذُ إنشائها مارس الماضي، في ظل فرض السلطات المصرية حالة الطوارئ القصوى بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق 6\4\2020.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها :"إن المكتبة الرقيمة تحتوي على محتوي رقمي كبير تساعد الطلبة في اعداد الأبحاث والتعلم عن بعد".

ونشرت الوزارة رابط المكتبة الرقمية "ذاكر" الرسمي، لاستعانة الطلاب في المنازل بالدخول وإعداد البحث العلمي، مؤكدةً أن المكتبة الرقمية متاحة للجميع.

للدخول على موقع المكتبة الرقمية، اضغط هنا.