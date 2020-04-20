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مصر تبدأ الاختبارات السريرية لدواء "افيغان" لعلاج مصابي كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:16 - 20 ابريل 2020
كورونا في مصر الشقيقة كورونا في مصر الشقيقة
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قال مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن مصر بدأت اختبار دواء عقار "أفيغان" لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، متمنيا أن يثبت الدواء نتائج إيجابية.

 و أشار تاج الدين إلى أن "أفيغان" دواء ضد الفيروسات ومستخدم في اليابان منذ 2014، مضيفاً: "أن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، خاصة أننا نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج كورونا".

كما أشار الى أنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة.

ودعا مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية المواطنين المصريين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً الى أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع.

و بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين تم تسجيلهم في مصر حتى أمس الأحد، 3144 حالة من بينهم 732 حالة تم شفاؤها، و239 حالة وفاة.

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