الكشف عن لقطات جديدة تظهر دخول جمال خاشقجي لقنصلية بلاده بتركيا

ذكرت صحيفة تركية اليوم الاثنين بأن لقطات جديدة ظهرت للإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

و وفقاً لصحيفة "إنترنت خبر" التركية، فقد تم نشر لقطات مصورة للصحفي السعودي، خاشقجي تظهر دخوله للقنصلية السعودية قبل مقتله في جريمة مروعة أثارت انتقادات دولية وتضامنا عالميا مع خاشقجي الذي تعرض للاغتيال وتقطيع جسده "بأوامر عليا"، وفق ما أكده السلطات التركية.

وفي لقطات أخرى، يظهر خاشقجي وهو يرتدي سترة صفراء ، وكان برفقة خطيبته خديجة جنكيز أيضا.

ويبدو أن اللقطات التي يظهر فيها خاشقجي بملابس صفراء، هي للمرة الأولى التي ذهب بها إلى القنصلية لاستخراج أوراق من أجل عقد قرانه رسما على جنكيز، في حين أن الموظفين طلبوا منه العودة مرة أخرى.

وبحسب الصحف التركية، فقد تم إعداد مسرح الجريمة في القنصلية قبل أن يأتي في المرة الثانية.

ويظهر على اللقطات التي يبدو انها أخذت من كاميرات أمنية، تاريخ 28 أيلول/ سبتمر 2018، أي قبل أيام من مقتلة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.